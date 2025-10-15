Italia investiga a Philip Morris por deslealtad comercial en productos «libre de humo»

1 minuto

Roma, 15 oct (EFE).- El órgano garante de la competencia italiano (Antitrust) anunció este miércoles que ha abierto una investigación a Philip Morris Italia por posibles prácticas comerciales desleales en la promoción de productos utilizando expresiones como «libre de humo» al considerarlas poco claras.

Competencia italiana considera que las expresiones como «un futuro libre de humo» o » productos libres de humo» en la publicidad de sus artículos «pueden resultar poco claras y omisivas para los consumidores», explicó en un comunicado.

Explican que «se refieren a productos que, incluso en ausencia de combustión, no están exentos de posibles efectos nocivos para la salud, ni son menos nocivos que otros y pueden crear adicciones».

Ayer, funcionarios de Antritust, con la asistencia de la Unidad Especial Antimonopolio de la Guardia de Finanza, realizaron inspecciones en las sedes de Philip Morris Italia y Philip Morris Manufacturing & Technology en Bolonia. EFE

ccg/lab