Japón ofrece un millón de dólares al PMA para zonas del este de Cuba afectadas por Melissa

La Habana, 24 dic (EFE). -El Gobierno de Japón ofreció un millón de dólares (unos 852.000 euros) para apoyar la seguridad alimentaria en beneficio de 190.000 personas de las regiones del oriente cubano afectadas por el huracán Melissa, informó este miércoles el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

“La contribución japonesa permitirá apoyar la asistencia alimentaria mediante una ración de emergencia de WFP (siglas en inglés de PMA) que se entregará como donativo a través de la red de bodegas (mercados estatales subvencionados) durante un mes”, señaló en X la organización humanitaria.

La mencionada canasta incluye 1,5 kg de arroz, 0,9 kg de granos y 1 litro de aceite y beneficiará aproximadamente a unas 190.000 personas, acorde con PMA.

El representante del PMA en Cuba, Etienne Labande, afirmó que “esta contribución refleja la importancia de la cooperación internacional para responder de manera rápida y efectiva ante emergencias”.

En tanto, el embajador de Japón en Cuba, Nakamura Kazuhito, consideró que “esta ayuda de emergencia es muestra de la solidaridad del pueblo japonés con el pueblo cubano, en especial en esta hora tan difícil”.

Según la nota de prensa, divulgada además en la página web de la agencia de Naciones Unidas, el donativo da continuidad a otros realizados por el país asiático.

La organización resaltó que ha asistido a 600.000 personas en las provincias Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín (en el oriente de Cuba) y prevé alcanzar las 900.000 personas en los próximos seis meses.

Este “representa el mayor apoyo financiero otorgado a WFP Cuba hasta la fecha, reafirmando así el compromiso de Japón con la seguridad alimentaria y la resiliencia de las comunidades cubanas”, acorde con la organización.

Medios estatales cubanos informaron el lunes que Japón también cooperará con Unicef en un proyecto valorado en un millón de dólares destinado a comunidades vulnerables de tres provincias del oriente de Cuba para mejorar infraestructura y servicios de agua, saneamiento, higiene y salud.

Desde el impacto de Melissa a finales de octubre, agencias multilaterales, ONG como la Cruz Roja y países como China, Venezuela, España, Colombia, Corea del Sur y México han enviado alimentos y ayuda humanitaria a Cuba.

El huracán cruzó el oriente de la isla con categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson con vientos de 200 kilómetros por hora y precipitaciones de hasta 400 milímetros en algunos puntos del país.

Los cuantiosos daños materiales -pero sin muertos, según el Gobierno cubano- abarcan 116.100 viviendas afectadas, más de 2.000 centros educativos, unas 100.000 hectáreas de cultivos e infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, electricidad y abasto de agua. EFE

