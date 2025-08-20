Japón recibió en julio a más de 3,4 millones de turistas y sigue en camino de récord anual

3 minutos

Tokio, 20 ago (EFE).- Japón recibió a 3.437.000 turistas en julio, un volumen récord para dicho mes, que supone un incremento del 4,4 % interanual y consolida el auge que experimenta la industria turística del país asiático, que se encamina a un nuevo máximo anual que podría superar los 40 millones por primera vez.

«Si bien la demanda de viajes a Japón disminuye durante el verano en algunos mercados, como el Sudeste Asiático, otros especialmente en Asia Oriental, Europa, Estados Unidos, Australia y Oriente Medio, experimentaron un aumento», destacó la Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO) en su informe publicado este miércoles.

Esto impulsó el número de turistas llegados a Japón en el séptimo mes del año, principalmente desde China y Taiwán en Asia Oriental, desde Indonesia y China en lo que al Sudeste Asiático se refiere, y desde Estados Unidos y Francia en Occidente, además de un incremento destacado de visitantes procedentes desde Australia.

El volumen de turistas procedentes de Taiwán alcanzó un nuevo récord mensual de 604.200 visitantes, mientras que Estados Unidos (277.100), Francia (46.200) e Indonesia (37.600), registraron sus cifras más altas de visitantes para un mes de julio.

Destacó la caída de viajeros en dicho mes procedentes de Corea del Sur (-10,4 %), Hong Kong (-36,9 %), Tailandia (-9,1 %), Singapur (-13,6 %) y Filipinas (-14,5 %), donde caló la preocupación desatada por un manga supuestamente profético que vaticinaba un desastre natural sin precedentes en la región a principios de julio y que ha llevado a gurús del feng shui a pedir a la gente que se mantenga alejada del archipiélago japonés al menos hasta septiembre.

Entre los países hispanoparlantes desglosados en el informe, los visitantes procedentes de España se incrementaron un 29 % interanual en julio, hasta 24.100 personas, y los de México aumentaron un 23,7 %, hasta 19.800 individuos.

En términos acumulados, Japón recibió 24.955.400 turistas en los siete primeros meses del año, un 18,4 % interanual más.

El volumen de turistas que visita el archipiélago nipón se ha incrementado progresivamente desde que abriera sus fronteras tras blindarse por la pandemia de covid y la persistente tendencia de debilidad del yen ha alimentado aún más los viajes al país asiático, ya que reduce sustancialmente el desembolso que hacen los visitantes en su divisa.

Japón ha tenido tradicionalmente sus meses fuertes entre marzo y julio, períodos en los que se desarrolla la floración de los cerezos y el verano, y posteriormente entre octubre y diciembre, cuando tiene lugar el fotogénico follaje otoñal rojizo y anaranjado en el territorio y la Navidad, cuyas luces también atraen a curiosos.

El país asiático recibió un volumen récord de 36.870.148 turistas en 2024 y, al ritmo actual, se encamina a superar los 40 millones. EFE

