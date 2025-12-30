Javier García pide unidad y esperanza a los dominicanos

1 minuto

Santo Domingo, 30 dic (EFE).- El aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Francisco Javier García llamó este martes a la ciudadanía a renovar la esperanza, la fe y la unidad.

En un video colgado en sus redes sociales, García dijo que bendecidos por Dios, es importante avanzar unidos para construir un mejor futuro para todos los dominicanos.

«El inicio de un nuevo año nos invita a renovar la esperanza y a recordar que cuando avanzamos unidos, llegamos más lejos», expresó el dirigente político, al tiempo que deseó que el 2026 llegue con la bendición de Dios, trayendo salud, paz y bienestar a cada hogar dominicano.

García manifestó su deseo de que el nuevo año abra oportunidades para crecer, fortalecer los lazos familiares y sociales, y renovar el compromiso colectivo de seguir construyendo un futuro basado en el amor, la armonía y la solidaridad.

El aspirante a la candidatura presidencial del PLD extendió sus mejores deseos de Año Nuevo a todo el pueblo dominicano, expresando su confianza en que Dios iluminará el camino que se inicia en este nuevo año y guiará a la nación hacia tiempos mejores.EFE

rsl