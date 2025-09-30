Jefe de Parlamento dice que Maduro tiene «preparado y listo» decreto de conmoción exterior

Caracas, 30 sep (EFE).- El presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, aseguró este martes que el jefe de Estado, Nicolás Maduro, tiene «preparado y listo» el decreto de conmoción exterior, un día después de que el mandatario anunciara el comienzo de un proceso de consultas sobre el documento, con el que se declararía este tipo de estado de excepción ante lo que denuncian como «amenazas» de Estados Unidos.

«El presidente Nicolás Maduro tiene preparado y listo el decreto de conmoción exterior para castigar y defender la integridad de la República Bolivariana de Venezuela», expresó el también jefe negociador de Maduro durante una sesión del Legislativo, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El lunes, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, dijo que el jefe de Estado «suscribió» el decreto, aunque no precisó una fecha.

La también ministra de Hidrocarburos explicó que el documento forma parte de los «mecanismos de defensa» estudiados ante la «amenaza» de EE.UU., en referencia al despliegue militar que mantiene el país norteamericano en aguas del mar Caribe cercanas a la nación petrolera para, según Washington, combatir el narcotráfico.

Caracas rechaza este argumento y denuncia que se trata de un plan del Gobierno de Donald Trump para propiciar un «cambio de régimen» y apoderarse de las grandes reservas energéticas y minerales venezolanas.

La vicepresidenta explicó el lunes que el «decreto de conmoción externa» da poderes y «facultades especiales» al jefe de Estado «para actuar en materia de defensa y seguridad».

Según la funcionaria, «se activaría de manera inmediata» en caso de «cualquier tipo de agresión» y para, por ejemplo, movilizar a la Fuerza Armada en todo el territorio, tomar militarmente la infraestructura de los servicios públicos, así como de la industria de los hidrocarburos y de las empresas básicas, para garantizar su funcionamiento, y activar «todos los planes de seguridad ciudadana».

También se pudieran cerrar las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, además de «activar todo tipo de planes económicos, políticos y sociales» para «garantizar la vida nacional», dijo Rodríguez.

El de conmoción exterior es uno de los cuatro estados de excepción contemplados en la ley venezolana, durante los que «podrán ser restringidas temporalmente las garantías» constitucionales, salvo «las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles».EFE

