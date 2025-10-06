The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Jimmy Kimmel logra mayor popularidad que Trump tras suspenderse su programa, dice encuesta

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Washington, 6 oct (EFE).- El comediante Jimmy Kimmel goza de una popularidad mayor que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la suspensión temporal de su programa de televisión en medio de presiones de la Casa Blanca, según una encuesta de YouGov y The Economist.

El sondeo revela que el 44 % de los encuestados tiene una opinión favorable del humorista, el 41 % desfavorable y el 15 % se declara indeciso.

En contraste, Trump registra un 41 % de opiniones favorables, un 54 % desfavorables y un 5 % de indecisos.

La encuesta se realizó entre el 26 y el 29 de septiembre a 1.656 adultos estadounidenses, con un margen de error del 3,4 %.

La cadena ABC suspendió de manera abrupta el programa ‘Jimmy Kimmel Live!’ el 17 de septiembre, luego de que el presentador criticara la respuesta de la Administración Trump al asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, cercano a Trump, había amenazado con revocar las licencias de las filiales de ABC si la cadena no castigaba a Kimmel.

La suspensión del programa desató una ola de críticas y preocupación por la libertad de expresión en el país. ABC reincorporó al comediante el 23 de septiembre, una semana después, y su regreso logró una audiencia de 6,3 millones de espectadores, la cifra más alta en diez años.

En su polémico monólogo, Kimmel satirizó al movimiento político MAGA de Trump al afirmar que habían hecho “lo imposible para mostrar al tipo que mató a Charlie Kirk como si no fuera uno de ellos y, de paso, aprovecharon para sacar rédito político”.

Según la encuesta de YouGov y The Economist, el 30 % de los encuestados considera que el programa merecía ser cancelado, mientras que el 55 % se opone y el 16 % permanece indeciso.

Trump celebró el anuncio de la cancelación, asegurando que Kimmel no tiene talento, y luego reaccionó con incredulidad al saber que el programa volvía a emitirse. EFE

er/ecs/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
55 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR