Juez de Ecuador niega la salida de la cárcel a exvicepresidente Glas para ir a un hospital

Guayaquil (Ecuador), 28 dic (EFE).- Un juez de Ecuador negó este domingo el pedido del exvicepresidente correísta Jorge Glas, condenado por delitos de corrupción, de salir de la cárcel de máxima seguridad en donde está recluido para ser internado en un hospital donde pueda recibir tratamiento a sus enfermedades.

El magistrado Jean Valverde declaró improcedente la demanda de habeas corpus correctivo que interpuso la defensa del expolítico, quien durante una audiencia realizada el viernes aseguró que sufre «tratos crueles y denigrantes», que vive una «tortura psicológica sistemática», que no recibe una atención médica adecuada y que algunos de sus medicamentos se han terminado.

Según el juez, de acuerdo a lo expuesto en las diligencias, «no existe vulneración de derechos constitucionales a la integridad personal, a la salud y demás derechos conexos» del exvicepresidente, una decisión que fue apelada por su abogado.

El pasado sábado, el doctor Alejandro Barreto, quien le ha dado seguimiento a la salud de Glas, expuso un informe que realizó en el marco de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el que concluye que el exvicepresidente necesita una «hospitalización inmediata no diferible en un centro externo especializado».

Barreto indicó que Glas sufre 18 enfermedades o lesiones, entre las que están la hipertensión arterial, fibromialgia, asma bronquial, sinusitis crónica, trastorno por estrés postraumático y gastritis atrófica crónica, por las que debe tomar al menos veintiún medicamentos cada día.

Afirmó que la aplicación de tantos medicamentos puede provocar daños en su hígado y hasta una fibrilación ventricular, que, aseguró, es «altamente mortal».

Sin embargo, funcionarios del Ministerio de Salud señalaron que Glas ha recibido 40 atenciones médicas desde su llegada a la nueva cárcel de máxima seguridad, el pasado 10 de noviembre, y que no necesita ser trasladado a un hospital.

El doctor Heider Retamozo, que trabaja en la cárcel de máxima seguridad, dijo que la última atención médica que recibió el exvicepresidente fue el viernes, que la masa corporal que tiene Glas es la «adecuada» y que aunque tenga una enfermedad paliativa «puede llevar su vida normal» si tiene cuidados.

El Ministerio del Interior y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (Snai) afirmaron que no existía una vulneración de derechos constitucionales del exvicepresidente, que la cárcel tiene la infraestructura necesaria para atenderlo y que es «un establecimiento de primer nivel» para la habitabilidad.

El exvicepresidente fue trasladado a la nueva cárcel de máxima seguridad, emblema del presidente Daniel Noboa y ubicada en la provincia costera de Santa Elena, junto a cabecillas de bandas criminales desde la prisión La Roca, en donde permanecía desde 2024, tras ser detenido en el asalto ordenado por Noboa a la Embajada de México en Quito para sacarlo a la fuerza, cuando ya había recibido asilo.

Fue uno de los hombres fuertes del Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007 – 2017) y sobre él pesan tres condenas por delitos de corrupción, la última, de 13 años de cárcel, impuesta en junio por un delito de peculado (malversación de fondos públicos) cometido durante el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016. EFE

