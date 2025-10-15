Jueza de EEUU bloquea despidos de Trump por cierre de Gobierno

2 minutos

Washington, 15 oct (EFE).- Una jueza federal de San Francisco bloqueó este miércoles a la administración del presidente, Donald Trump, para realizar despidos de empleados federales vinculados al cierre parcial del Gobierno, que se extiende por segunda semana.

La jueza Susan Illston emitió una orden temporal que impide que la Casa Blanca proceda con los despidos mientras se revisa los procesos iniciados contra empleados federales.

El argumentando de la magistrada es que los trabajadores podrían sufrir daños irreparables si la acción se lleva a cabo antes de que se resuelvan los recursos legales que han presentado de forma colectiva e individual.

La decisión responde a una demanda presentada por varios empleados federales afectados, quienes argumentaban que los despidos durante el cierre serían ilegales y violarían sus derechos laborales y constitucionales.

Aunque Trump no se ha pronunciado de forma directa a la orden, insistió durante una conferencia en la Casa Blanca en que seguirán los despidos en diferentes agencias con enfoque en personas relacionadas al partido Demócrata.

El cierre de Gobierno está vigente desde hace dos semanas y en el Senado ambos partidos fallaron por novena ocasión consecutiva al intentar aprobar propuestas de financiamiento provisional, la inexistencia de acuerdos sobre los fondos para atención sanitaria y la permanencia del programa Obamacare, siguen siendo la razón de que todo siga paralizado.

El senador republicano John Kennedy dijo este miércoles que Estados Unidos está a las puertas del «cierre de Gobierno más largo de la historia», responsabilizando a los demócratas por no ceder su postura.

Durante las últimas semanas, 4.100 personas han sido despedidas de diversas dependencias federales y al menos 1,3 millones de empleados se encuentran afectados por suspensión sin salario o seguir en sus labores sin recibir el pago correspondiente. EFE

dte/rrt