Justicia argentina detiene fundador AI Angulo TV tras investigación impulsada por LaLiga

3 minutos

Madrid, 21 ago (EFE) .- La Justicia argentina ha detenido este jueves en Paraná (Entre Ríos, Argentina) al presunto fundador del sitio «AI Angulo TV», acusado de retransmitir de manera ilegal partidos de fútbol nacionales e internacionales y otros eventos deportivos de alto perfil como la Fórmula 1 a través de una página web, una aplicación para Android e incluso YouTube, informó LaLiga en un comunicado.

La captura se concretó tras un allanamiento en el domicilio del sospechoso, donde la policía requisó computadoras, teléfonos y otros equipos que habrían sido utilizados para montar la red de retransmisiones no autorizadas.

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías N 4 de San Isidro, a cargo del juez Esteban Eduardo Rossignoli, en el marco de una causa instruida por la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC) de San Isidro.

La investigación impulsada por la Alianza Contra la Piratería Audiovisual (ALIANZA) con la colaboración de LALIGA de España permitió establecer el modus operandi del servicio ilegal: unos 14 dominios espejo replicaban contenidos deportivos “robados” a distintos programadores y, recientemente, se había lanzado una APKpara Android que multiplicó el alcance de las emisiones en todo el país.

Junto con la aplicación MAGIS TV, recientemente desmantelada por la justicia argentina “Al Angulo TV” era considerada uno de los dos principales canales de distribución de contenido pirata en la actualidad.

El sospechoso, que se presentaba en redes con el apodo “Shishi”, acumulaba perfiles en múltiples plataformas y realizaba transmisiones en YouTube y X, donde alardeaba de haber superado los 100.000 seguidores y de que “nadie podía atraparlo”.

De acuerdo con la pesquisa digital de la Fiscalía, “Shishi” fue identificado como “fundador y único propietario” del sitio y de la aplicación “alangulotv”, desde donde centralizaba la explotación clandestina y la monetización del servicio.

La causa sostiene que tanto los sitios como la aplicación estaban diseñados para generar ingresos publicitarios informales, exponiendo a los usuarios a malware, robo de datos personales y otras estafas. Los fondos obtenidos eran administrados mediante billeteras virtuales y criptomonedas, que fueron incautadas durante el procedimiento.

La detención fue ejecutada por la División Unidad Operativa Federal de la Policía Federal Argentina en Paraná y la DDI San Isidro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que actuaron en conjunto bajo las órdenes de la Fiscalía.

En paralelo, ALIANZA y LALIGA enmarcaron el caso en una estrategia regional contra la piratería que incluye el bloqueo dinámico por DNS e IP a sitios ilegales una orden judicial para retirar de las plataformas de Google las APKs MagisTV y FlujoTV pendiente de cumplimiento, la creación del primer “War Room” antipiratería en Argentina, coordinado por LALIGA, y alianzas con plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre.

Ambas entidades reiteraron su compromiso con la protección de la propiedad intelectual y advirtieron que el uso de plataformas pirata constituye un delito y supone riesgos para los usuarios, al facilitar el robo de datos, la infección de dispositivos y la exposición a fraudes, además de afectar la sustentabilidad del ecosistema deportivo y audiovisual. EFE

