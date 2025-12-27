Justicia argentina imputa a titular de AFA por supuesta retención de aportes previsionales

Buenos Aires, 26 dic (EFE).- El fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial imputó formalmente al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, en una causa que investiga la presunta retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos.

La investigación quedó radicada en el juzgado a cargo de Diego Amarante y se originó a partir de una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reclama aportes impagos por un monto que supera los 19.000 millones de pesos (alrededor de 13 millones de dólares) correspondientes a los últimos dos años.

En su requerimiento de instrucción, el fiscal imputó a Tapia “en su carácter de presidente y administrador de clave fiscal” de la AFA, según medios locales, y afirmó que, debido a la magnitud de la estructura económica de la entidad y a los montos involucrados, “torna indispensable extender la investigación” a otros integrantes de la comisión directiva.

Según la denuncia, los responsables de la AFA “habrían retenido tributos y contribuciones de la seguridad social y no lo habrían depositado luego de operado el plazo de treinta días corridos del vencimiento legal”, por importes que superan el umbral de punibilidad previsto en el Régimen Penal Tributario.

La causa investiga presuntas maniobras de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, vinculadas a retenciones del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), Impuesto a las Ganancias y aportes jubilatorios, entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

De acuerdo con la normativa argentina, los delitos prevén penas de entre dos y seis años de prisión para el agente de retención que no deposite los fondos dentro de los plazos legales.

Se trata de la primera de tres causas abiertas en los últimos días que involucran a las máximas autoridades de la AFA que tiene como imputado a Tapia.

Las otras investigaciones están relacionadas con presuntas irregularidades financieras vinculadas a la firma Sur Finanzas y con la adquisición de una propiedad de lujo en la localidad bonaerense de Pilar.

Días atrás, la AFA denunció que las investigaciones son un «ataque coordinado» por parte del Gobierno de Milei, después de que la exministra de Seguridad y actual senadora oficialista Patricia Bullrich presentara una denuncia en contra de Tapia por presunta corrupción ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

La tensión entre el Gobierno y la AFA lleva ya más de un año y se disparó por la intención del Ejecutivo de avanzar con un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol local, algo que fue rechazado de plano por la entidad rectora del fútbol argentino y por la mayoría de los clubes. EFE

