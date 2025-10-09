Justicia electoral impide a partido de Milei reimprimir boletas tras renuncia de candidato

2 minutos

Buenos Aires, 9 oct (EFE).– La Justicia argentina resolvió este jueves que el partido de Javier Milei no podrá reimprimir las boletas electorales en la provincia de Buenos Aires para los comicios legislativos del 26 de octubre tras la renuncia de su principal candidato, el diputado José Luis Espert, por sus vínculos con un empresario acusado de fraude y narcotráfico en Estados Unidos.

El fallo, al que tuvo acceso EFE, lleva la firma del presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Jorge Eduardo Di Lorenzo, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan, y el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, y argumenta que la reimpresión de las boletas resulta «material, temporal y jurídicamente inviable».

Esta decisión sigue al rechazo, este miércoles, de otro pedido del partido de Milei para alterar el orden de esa misma boleta, también como consecuencia de la renuncia de Espert, que ayer solicitó una «licencia por motivos particulares» hasta el final de su mandato como diputado en diciembre de este año.

Aquel pedido buscaba que fuera Diego Santili, dirigente del partido del expresidente Mauricio Macri (2015–2019) que ocupaba el tercer lugar de la lista, quien encabezara la boleta, en lugar de la actriz y presentadora Karina Celia Vázquez, que figuraba segunda.

Esto se produce menos de una semana después de la renuncia de Espert, que encabezaba la lista Alianza La Libertad Avanza, tras desatarse un escándalo por sus vínculos con Federico Machado, un empresario acusado por la Justicia estadounidense de serie de delitos que incluyen asociación ilícita, narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico.

El escándalo se desató el pasado lunes, cuando se hizo público el vínculo entre Espert y Machado, detenido en Argentina desde abril de 2021 y, desde este martes, a la espera de su extradición, que fue ordenada por la Corte Suprema de Argentina y convalidada por el Ejecutivo de Milei.

Espert aseguró que en abril de 2021 se enteró, a través de la prensa, de que la Justicia estadounidense había emitido una orden de captura internacional contra Machado por actividades vinculadas al narcotráfico y estafas relacionadas con la compraventa de aviones.

Tras conocerse un pago de 200.000 dólares por parte del empresario al actual diputado, Machado dijo este martes en declaraciones a la prensa desde su detención domiciliaria haber financiado en 2019 la campaña presidencial de Espert: «Lo ayudé económicamente porque me dijo que necesitaba aportes». EFE

