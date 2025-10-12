Kabul dice que 58 soldados paquistaníes y 9 afganos murieron en combates fronterizos

1 minuto

Kabul, 12 oct (EFE).- El portavoz del Gobierno de los talibanes en Kabul, Zabihullah Mujahid, informó este domingo que más de 58 soldados paquistaníes y al menos nueve afganos murieron en los combates entre Afganistán y Pakistán que tuvieron lugar anoche en la frontera entre ambos países.

«Unos 25 de sus puestos de seguridad fueron capturados, y sus instalaciones, incautadas. Más de 58 de sus soldados han sido asesinados y aproximadamente 30 resultaron heridos. También se les confiscaron armas y municiones. Hasta 9 de nuestros muyahidines han sido martirizados y tenemos hasta 18 heridos», dijo el portavoz del Gobierno de Afganistán en una rueda de prensa en Kabul. EFE

