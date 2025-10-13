Kallas anuncia en Kiev diez millones de euros para Tribunal Especial para juzgar a Rusia

Kiev, 13 oct (EFE).- La alta representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, anunció este lunes durante una visita a Kiev que la Comisión Europea destinará diez millones de euros a financiar la puesta en marcha del Tribunal Especial para juzgar a los responsables de la invasión rusa de Ucrania que han acordado impulsar el Consejo de Europa y cerca de cuarenta de sus países miembros.

“Por lo que respecta a las responsabilidades, hoy puedo anunciar los diez primeros millones de euros para la creación del Tribunal Especial para el Crimen de Agresión”, dijo Kallas en una rueda de prensa celebrada en Kiev junto con el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga.

Treinta y siete países y representantes de la UE y el Consejo de Europa firmaron en mayo una declaración en la que se comprometían a poner en marcha este tribunal. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, firmó en junio con el Consejo de Europa en Estrasburgo un acuerdo para el establecimiento del tribunal.

Los procedimientos que pudiera poner en marcha este tribunal se diferencian de los que ya ha lanzado la Corte Penal Internacional de La Haya contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por su tratamiento de miles de menores ucranianos que han quedado en manos rusas tras la invasión, en que pretenden juzgar la decisión en sí de ir a la guerra contra Ucrania, y no crímenes de guerra supuestamente cometidos durante el conflicto.

Kallas también anunció en Kiev otra partida de seis millones de euros para ayudar a estos menores y a quienes han sufrido violencia sexual durante la guerra, informa la agencia pública ucraniana, Ukrinform. EFE

