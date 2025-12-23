The Swiss voice in the world since 1935
Kenia y Etiopía refuerzan cooperación y acuerdan inversión conjunta en telecomunicaciones

2 minutos

Nairobi, 23 dic (EFE).- El presidente de Kenia, William Ruto, mantuvo una reunión bilateral este martes con el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, en el que destacaron un mayor fortalecimiento en la cooperación, promoción de la paz y seguridad en el Cuerno de África, así como una inversión conjunta en materia de telecomunicaciones.

“Kenia y Etiopía seguirán profundizando su cooperación mutua, a la vez que promueven la paz y la seguridad regionales en el Cuerno de África”, afirmó Ruto en una publicación en su cuenta de la red social X.

El jefe de Estado keniano resaltó que ambas naciones comparten un compromiso con el diálogo y las soluciones lideradas por África, así como exploración de oportunidades económicas.

“Acordamos apoyar a Ethiotel y Safaricom en la exploración de oportunidades estratégicas de inversión conjunta en los mercados regionales, con el pleno respaldo de los gobiernos de Kenia y Etiopía”, añadió Ruto.

Safaricom es la principal empresa de telecomunicaciones de Kenia, reconocida por servicios de telefonía móvil, internet y por su sistema de pagos móviles M-Pesa, mientras que Ethiotel es la empresa estatal de telecomunicaciones de Etiopía, que ofrece servicios similares y está en proceso de liberalización parcial para atraer inversión extranjera.

El encuentro se llevó a cabo en Adís Abeba, capital de Etiopía, dónde su primer ministro destacó la “profunda, histórica y fraternal relación” entre ambas naciones.

“Durante nuestra reunión, nos centramos en fortalecer las relaciones bilaterales e intercambiamos opiniones sobre la paz y la seguridad regionales en el Cuerno de África, reafirmando nuestro compromiso compartido con la estabilidad, el diálogo y las soluciones lideradas por África”, dijo Abiy en sus redes sociales. EFE

aam/psh

