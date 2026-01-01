Kiev reivindica un ataque con drones contra una refinería rusa en Krasnodar

Berlín, 1 ene (EFE).- El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó este jueves de un exitoso ataque contra una refinería rusa en la región de Krasnodar, en el suroeste ruso y cerca de la Península de Crimea, ilegalmente anexionada por Rusia en 2014.

«Se atacó la refinería de petróleo Ilski», en la región de Krasnodar, donde «se registró el impacto de un dron contra el objetivo, seguido de un incendio», indicó en su cuenta de Telegram el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

La región de Krasnodar se encuentra a unos 400 kilómetros al sureste del territorio ucraniano.

El parte castrense también informó, entre otros ataques ucranianos, de «objetivos enemigos» alcanzados en territorio temporalmente ocupado por Rusia en la región oriental de Donetsk, donde se golpeó un almacén de drones de tipo Shahed y Geran, aunque no se especificaron detalles sobre el resultado de dicha acción militar, cuyos resultados «se están precisando».

«Las fuerzas de defensa de Ucrania siguen tomando medidas para socavar el potencial militar, económico y ofensivo de los ocupantes rusos y obligar a la Federación de Rusia a poner fin a la agresión armada contra Ucrania», concluyó el mensaje del órgano militar de mando ucraniano. EFE

