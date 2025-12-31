Kiev reivindica un ataque con drones sobre una refinería al suroeste de Rusia

1 minuto

Berlín, 31 dic (EFE).- Un ataque con drones de Ucrania tuvo como objetivo en la madrugada de este miércoles la refinería rusa de Tuapse, en el suroeste de Rusia, donde se estima se procesan 12 millones de toneladas de cruzo anuales.

Según informó la agencia ucraniana ‘Ukrinform’, que citó fuentes de la inteligencia militar de Ucrania, las instalaciones de la refinería fueron atacadas con éxito en un «ataque con dron».

El medio ucraniano ‘Ukrainska Pravda’ detalló que fuentes del Ministerio de Defensa indicaron que se vieron afectadas oleoductos y equipos de la terminal costera de la refinería rusa.

«El personal de la Dirección General de Inteligencia felicita sinceramente a los siervos rusos por las próximas fiestas y les presenta de todo corazón estos fuegos artificiales de Año Nuevo», citó el ‘Ukrainska Pravda’ a las fuentes militares que informaron sobre el ataque.

Este golpe ucraniano a la infraestructura energética rusa se produjo en una jornada en la que al menos seis personas resultaron heridas en la ciudad costera de Odesa, en el sur de Ucrania, en un ataque ruso con drones.

La Fuerza Aérea de Ucrania indicó que había destruido 101 drones rusos en el ataque, aunque se registraron 20 impactos en once puntos del país invadido por Rusia. EFE

smm/alf