The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Kiev rompe relaciones con Nicaragua por reconocer como ruso territorio ucraniano invadido

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Berlín, 2 oct (EFE).- El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, anunció este jueves la ruptura de las relaciones diplomáticas entre su país y Nicaragua en lo que el jefe de la diplomacia ucraniana explicó como una respuesta al reconocimiento nicaragüense de territorio ucraniano invadido por Rusia como suelo ruso.

«Ucrania ha roto oficialmente relaciones diplomáticas con la República de Nicaragua», planteó Sibiga a través de su cuenta de X, en la que explicó con detalle la decisión de Kiev.

«Esta decisión ocurre en respuesta al reconocimiento de Nicaragua de la denominada ‘soberanía’ de Rusia sobre los territorios ucranianos ocupados temporalmente en las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia, Jersón y Crimea», planteó el ministro.

«Consideramos esta decisión como un intento deliberado de socavar la soberanía de Ucrania y su integridad territorial, una grosera violación de la Constitución de Ucrania, de la Carta de Naciones Unidas y de las normas fundamentales del derecho internacional», abundó el jefe de la diplomacia ucraniana.

Sibiga consideró que el reconocimiento de esas regiones ocupadas por Rusia suponen el «alineamiento político» del país centroamericano con el «agresor» del conflicto ruso-ucraniano.

«La decisión de Nicaragua, busca legitimar la captura violenta de tierra», señaló Sibiga antes de aludir al pequeño país americano como «cómplice del crimen de la agresión contra Ucrania».

En concreto, el titular de Asuntos Exteriores de Ucrania aludió a la apertura por parte de Nicaragua de un «llamado ‘consulado honorífico'» en Crimea, anexionada ilegalmente por Rusia en 2014.

«El ‘reconocimiento’ de Nicaragua de la ocupación rusa es nulo y sin efecto desde el punto de vista jurídico. No altera ni alterará jamás las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania», subrayó el ministro del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

«Ucrania seguirá respondiendo con firmeza a cualquier intento de socavar su soberanía e integridad territorial», abundó. EFE

smm/vh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR