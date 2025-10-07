The Swiss voice in the world since 1935
Kim Jong-un describe a Putin como su «camarada más cercano» en felicitación de cumpleaños

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Seúl, 7 oct (EFE).- El líder norcoreano, Kim Jong-un, calificó este martes al presidente ruso, Vladímir Putin, como su «camarada más cercano» en una felicitación enviada al mandatario con motivo de su 73 cumpleaños este 7 de octubre.

En la misiva, publicada por la agencia estatal de noticias KCNA, Kim extiende sus «más sinceras y cálidas felicitaciones» por el «significativo» natalicio de Putin, del que destaca su «sabio liderazgo y devoción patriótica» que, según el mariscal, están haciendo que Rusia lidere «el establecimiento de un nuevo mundo multipolarizado» en la «justa lucha» por su integridad territorial.

El líder del régimen norcoreano también destaca los «notables éxitos» de Moscú en su «sagrada causa de defender firmemente la dignidad y los intereses fundamentales del país», en una aparente referencia velada a la invasión rusa de Ucrania.

El propio Pionyang viene apoyando la ofensiva rusa en el país vecino y desde octubre del año pasado ha enviado alrededor de 15.000 soldados para apoyar a las fuerzas rusas en territorios disputados, según cifras facilitadas por la agencia de espionaje surcoreana.

Kim también le transmitió a Putin su convencimiento de que la alianza que vienen forjando en los últimos tiempos se mantendrá «invariable», en una muestra de la importancia que Corea del Norte está dando a su acercamiento a Rusia, en un giro significativo con respecto al que tradicionalmente ha sido su principal aliado, China.

«No dudo de que las relaciones de alianza entre nuestros dos países, que ha alcanzado su máximo apogeo, se mantendrán invariablemente en el futuro, gracias a las cálidas relaciones amistad y los estrechos lazos de camaradería que nos unen», afirmó el líder norcoreano, de acuerdo a la citada agencia.

«Pionyang y Moscú siempre permanecerán unidos y nuestra amistad será inmortal», agregó el mariscal. EFE

rvb-mra/rrt

