Kosovo vota en legislativas anticipadas para terminar con bloqueo político

Kosovo celebra este domingo legislativas anticipadas con la expectativa de que el país salga del bloqueo tras las elecciones de febrero.

Vetevendosje (VV), el partido del primer ministro saliente, Albin Kurti, ganó las elecciones de principio de año, pero con el 42% de los votos no logró una mayoría en la cámara de 120 escaños.

Los legisladores necesitaron más de 50 sesiones para acordar quien sería el presidente de la Cámara, sin que emergiera ninguna coalición estable para gobernar, lo que obligó a convocar elecciones anticipadas.

El primer ministro Kurti es considerado como el favorito y afirmó en una entrevista con AFP esta semana que espera «ganar por un amplio margen» y obtener más del 50% de los votos.

A diferencia de su campaña de febrero en la que prometió gobernar «de un extremo al otro», incluyendo zonas de mayoría serbia donde es fuerte la influencia de Belgrado, en estos comicios Kurti se ha centrado en la economía.

En los últimos días, anunció además que el gobierno pagará ayudas de 117 dólares a los jubilados y a las familias con niños pequeños antes de final de año.

Las formaciones de oposición, el Partido Democrático de Kosovo (PDK) y la Liga Democrática de Kosovo (LDK) denunciaron «corrupción electoral».

«Los proyectos de desarrollo han quedado en papel mojado» y «la inflación ha mermado los ingresos», denunció Lumir Abdixhiku, candidato del LDK.

Además criticó el balance de Kurti en política exterior y que su postura hacia la minoría serbia ha sido criticada por varios aliados, incluido Estados Unidos.

«Hemos perdido la confianza de la comunidad internacional», afirmó Abdixhiku.

