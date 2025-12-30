Kremlin no revela cómo endurecerá su postura en negociaciones sobre Ucrania
Moscú, 30 dic (EFE).- El Kremlin no reveló este martes cómo exactamente revisará su postura en las negociaciones de paz en Ucrania tras acusar a Kiev de un ataque masivo con drones contra una residencia del presidente ruso, Vladímir Putin.
«La postura negociadora va a cambiar, se va a endurecer», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria, sin ofrecer más detalles. EFE
