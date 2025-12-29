Líder de Tailandia se disputará el cargo con decenas de candidatos en comicios de febrero

2 minutos

Bangkok, 29 dic (EFE).- El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, se disputará el cargo con decenas de candidatos inscritos hasta este lunes como aspirantes a mandatarios en las elecciones generales del 8 de febrero, unos comicios que podrían suponer el fin de su Gobierno, que comenzó el 7 de septiembre.

Anutin, líder del conservador Bhumjaithai, asumió el poder en sustitución de Paetongtarn Shinawatra -hija del exdirigente Thaksin-, apartada por supuestas críticas al Ejército tras un episodio de conflicto con Camboya en julio que dejó medio centenar de fallecidos.

La formación del mandatario apuntó, además, el nombre del actual ministro de Exteriores, Sihasak Phuangketkaew, como candidato a primer ministro, pues en el sistema tailandés cada partido puede nominar hasta tres contendientes como potenciales líderes del Ejecutivo.

El partido Pheu Thai, al que pertenece Paetongtarn, propuso como principal aspirante a Yoshanan Wongsawat, sobrino del poderoso dirigente Thaksin Shinawatra, quien gobernó el país entre 2001 y 2006, tras lo cual pasó 15 años en el exilio y se encuentra preso desde septiembre, acusado de haber engañado a la Justicia para evitar tiempo en prisión.

Entretanto, el Partido Popular -heredero de las banderas de Avanzar, que ganó los comicios de 2023 pero fue disuelto por el Tribunal Constitucional- irá a las urnas liderado por Nattapong Ruangpanyawut.

En los últimos años, la formación ha presentado propuestas para modificar las leyes que protegen a la monarquía de Tailandia, lo que le ha costado dos ilegalizaciones y la inhabilitación política de sus dos últimos líderes, Thanathorn Juangroongruangkit y Pita Limjaroenrat.

A este panorama se suma el Partido Demócrata, el más antiguo de Tailandia, que volverá a las urnas liderado por Abhisit Vejjajiva, un político considerado de centro y que ocupó el cargo de primer ministro entre 2008 y 2011, tiempo en el que enfrentó numerosas protestas por parte de seguidores del Pheu Thai y del clan Shinawatra.

La Comisión Electoral mantendrá abiertas las inscripciones hasta el 31 de diciembre, mientras varias formaciones comenzaron el fin de semana pasado una campaña adelantada, llamando al voto y promoviendo a sus candidatos.

Hasta el domingo, 32 partidos habían presentado 68 nombres como candidatos a primer ministro, según un reporte de la cadena pública Thai PBS. EFE

pyw-hp/alf

(foto)