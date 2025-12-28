Líder militar sudanés dice no aceptará tregua mientras las FAR estén presentes en el país

Jartum, 28 dic (EFE).- El líder militar y presidente del Consejo Soberano de Sudán, Abdelfatah al Burhan, afirmó desde Turquía que «no aceptarán una tregua ni un alto el fuego» mientras el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) «siga presente en cualquier rincón del país».

En un comunicado difundido este domingo por el Consejo Soberano, Al Burhan confió en que podrán derrotar a los rebeldes y dijo que «quienes antes les aconsejaron rendirse deberían ahora aconsejar a la milicia y pedirle que se rinda».

«Una solución militar no tiene por qué terminar en combate, pero puede terminar en rendición», indicó desde Ankara, donde se encuentra de viaje oficial desde el pasado jueves, tras reunirse con ciudadanos turcos y sudaneses en la Embajada sudanesa en la capital turca.

Desde ahí, defendió la propuesta de alto el fuego del primer ministro de Sudán, Kamel Idris, presentada ante el Consejo de Seguridad de la ONU, y aseguró que fue acordada tanto por el Consejo de Soberano como por el Consejo de Ministros.

«Se celebrarán reuniones del Consejo de Seguridad y Defensa para establecer los mecanismos necesarios para que el Estado, en todos los sectores, adopte y promueva esta iniciativa hasta que se convierta en la única que satisfaga las aspiraciones del pueblo sudanés», añadió el comunicado.

Pese a seguir rechazando que Emiratos Árabes Unidos (EAU) -país acusado de apoyar y financiar a las FAR- forme parte del llamado Cuarteto, Al Burhan mostró «plena confianza en las intenciones de Arabia Saudí y Egipto, así como en la aparente buena voluntad del Gobierno estadounidense».

Al Burhan afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, «debería abordar la cuestión sudanesa desde la perspectiva sudanesa, ya que es capaz de resolver la crisis, especialmente porque aspira a ser un hombre de paz este año».

Por último, el líder militar elogió las relaciones entre Sudán y Turquía, declarando que, «a partir de hoy, la relación» con Ankara «será una asociación estratégica y a largo plazo» y avanzó que eliminarán «todos los obstáculos a las inversiones turcas» en Jartum.

Dijo que solicitó al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, «que, dada su experiencia y conexiones, intervenga para ayudar a Sudán a alcanzar una solución a la crisis sudanesa», y este «acogió con satisfacción esta solicitud».

La guerra en Sudán, que empezó en abril de 2023, ha dejado decenas de miles de muertos y ha devastado el país, al tiempo que ha generado una de las peores crisis humanitarias del planeta, con más de 13 millones de personas desplazadas y más de 17 millones que este año han recibido ayuda humanitaria, según datos de la ONU. EFE

