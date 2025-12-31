La actividad industrial de China sube levemente tras ocho meses de caída

La actividad industrial de China subió levemente en diciembre, según datos oficiales divulgados el miércoles, en una señal positiva en medio de un cierre de año mediocre para la segunda mayor economía del mundo.

El índice de compra gerencial (ICG), un indicador clave de la salud industrial, alcanzó 50,1 puntos en diciembre, según la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

La cifra es apenas superior a la marca de 50 puntos que separa la expansión de la contracción.

El ICG se ha mantenido en terreno negativo desde marzo.

La cifra de diciembre supera una proyección de la agencia financiera Bloomberg basada en una consulta entre economistas, que anticipó 49,2 puntos, igual que en noviembre.

Adicionalmente, el ICG no manufacturero subió a 50,2 puntos en diciembre, en un regreso a terreno positivo tras caer a 49,5 en noviembre, reveló la ONE.

El estadístico de la ONE, Huo Lihui, destacó «una mejora general en la actividad económica del país», según un comunicado que incluye una interpretación oficial de los datos.

Se trata de indicadores positivos para las autoridades chinas, que enfrentan un débil consumo interno causado por una prolongada crisis de endeudamiento en el sector inmobiliario.

Las expansiones del ICG «apuntan a una reversión parcial de la reciente debilidad en la inversión y la actividad de construcción», escribió en una nota Julian Evans-Pritchard, de Capital Economics.

No obstante, añadió que «en términos generales, los obstáculos estructurales del declive inmobiliario y el exceso de capacidad industrial persistirán en 2026».

