La actividad manufacturera china se recuperó en diciembre tras ocho meses de caídas

2 minutos

Pekín, 31 dic (EFE).- La actividad en la industria manufacturera de China se recuperó en diciembre tras ocho meses consecutivos de caídas, según los datos oficiales publicados este viernes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.

El índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector) se situó en diciembre en 50,1 puntos, 0,9 por encima de los 49,2 registrados el mes anterior.

En este indicador, una cifra por encima del umbral de los 50 puntos supone un crecimiento de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior, mientras que una por debajo representa una contracción.

De los cinco subíndices que integran el PMI manufacturero, tres se situaron en terreno expansivo, encabezados por el de producción (51,7 puntos) y seguido de nuevos pedidos (50,8) y de plazos de entrega de los proveedores (50,2).

En contraste, los subíndices de inventarios de materias primas (47,8 puntos) y de empleo (48,2) permanecieron en zona de contracción.

Por tamaño de empresa, los grandes fabricantes marcaron 50,8 puntos, un aumento de 1,5 puntos porcentuales respecto al mes anterior; mientras que los medianos y pequeños registraron 49,8 y 48,6 puntos, respectivamente, ambos aún por debajo del umbral.

Construcción y servicios

La ONE también publicó hoy su PMI del sector no manufacturero, que mide la actividad en servicios y construcción y que subió de 49,5 puntos en noviembre a 50,2 en diciembre.

El sector de la construcción experimentó un gran avance hasta 52,8 puntos, mientras que el de servicios se mantuvo en una zona de contracción con 49,7 puntos.

Dentro de este indicador, los nuevos pedidos subieron hasta 47,3 puntos, mientras que los precios de los insumos bajaron a 50,2, los precios de venta descendieron a 48 puntos y el empleo se situó en 46,1 puntos. El índice de expectativas de actividad se mantuvo elevado en 56,5 puntos, reflejando la confianza empresarial a futuro.

El PMI compuesto, que aúna la evolución de las industrias manufactureras y no manufactureras, subió 1 punto hasta los 50,7, volviendo nuevamente a la zona de expansión. EFE

pek-jacb/rrt