La actividad manufacturera china se recuperó en diciembre tras ocho meses de caídas

3 minutos

(Actualiza con comentarios de analista y agrega foto)

Pekín, 31 dic (EFE).- La actividad en la industria manufacturera de China se recuperó en diciembre tras ocho meses consecutivos de caídas, según los datos oficiales publicados este miércoles por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.

El índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector) se situó en diciembre en 50,1 puntos, 0,9 por encima de los 49,2 registrados el mes anterior.

En este indicador, una cifra por encima del umbral de los 50 puntos supone un crecimiento de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior, mientras que una por debajo representa una contracción.

De los cinco subíndices que integran el PMI manufacturero, tres se situaron en terreno expansivo, encabezados por el de producción (51,7 puntos) y seguido de nuevos pedidos (50,8) y de plazos de entrega de los proveedores (50,2).

En contraste, los subíndices de inventarios de materias primas (47,8 puntos) y de empleo (48,2) permanecieron en zona de contracción.

Por tamaño de empresa, los grandes fabricantes marcaron 50,8 puntos, un aumento de 1,5 puntos porcentuales respecto al mes anterior; mientras que los medianos y pequeños registraron 49,8 y 48,6 puntos, respectivamente, ambos aún por debajo del umbral.

«Clara recuperación» de la oferta y la demanda

En un comunicado posterior, la estadística de la ONE Huo Lihui destacó que el índice de pedidos superó por primera vez en el segundo semestre el umbral de los 50 puntos, lo que refleja una «expansión evidente» tanto de la oferta como de la demanda en el sector manufacturero.

Por industrias, en el procesamiento de productos agroalimentarios, la confección textil y de prendas de vestir, así como en equipos informáticos, de comunicaciones y electrónicos, tanto el índice de producción como el de nuevos pedidos superaron los 53 puntos en diciembre, «mostrando una liberación acelerada» de la oferta y la demanda, señaló la experta.

Por el contrario, sectores como productos minerales no metálicos y fundición y laminación de metales ferrosos se mantuvieron por debajo del umbral crítico, por lo que siguen afrontando «cierta presión», afirmó Huo.

Construcción y servicios

La ONE también publicó hoy su PMI del sector no manufacturero, que mide la actividad en servicios y construcción y que subió de 49,5 puntos en noviembre a 50,2 en diciembre.

El sector de la construcción experimentó un gran avance hasta 52,8 puntos, mientras que el de servicios se mantuvo en una zona de contracción con 49,7 puntos.

Dentro de este indicador, los nuevos pedidos subieron hasta 47,3 puntos, mientras que los precios de los insumos bajaron a 50,2, los precios de venta descendieron a 48 puntos y el empleo se situó en 46,1 puntos. El índice de expectativas de actividad se mantuvo elevado en 56,5 puntos, reflejando la confianza empresarial a futuro.

El PMI compuesto, que aúna la evolución de las industrias manufactureras y no manufactureras, subió 1 punto hasta los 50,7, volviendo nuevamente a la zona de expansión. EFE

pek-jacb/rrt

(foto)