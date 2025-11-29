La ALBA envía 7.110 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba tras afectaciones por Melissa

Caracas, 29 nov (EFE).- La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) envió un barco con 7.110 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba tras las afectaciones por el huracán Melissa, informó este sábado el secretario ejecutivo de la organización, Rander Peña.

En un vídeo publicado en Telegram, Peña indicó que este barco contiene imateriales para la recuperación de la vialidad, 76 contenedores con alimentos, así como 5 retroexcavadoras.

«El pueblo de Cuba debe también saber que el presidente (Miguel) Díaz-Canel está en contacto permanente con el equipo de expertos que enviamos nosotros para allá, que están ayudando en la restitución también del tendido eléctrico», agregó.

Además, dijo que en las últimas semanas, la ALBA ha enviado más de 12.000 toneladas de insumos a Cuba, afectada por el paso del huracán Melissa hace un mes.

El secretario ejecutivo dijo que los barcos se han cargado de alimentos, medicamentos, juguetes, así como ventanas para la reconstrucción de las viviendas.

Melissa tocó tierra en Cuba a finales de octubre por el sureste del país y salió siete horas más tarde por el noreste, acompañado de vientos de hasta 200 kilómetros por hora y lluvias que dejaron hasta 400 milímetros (o litros por metro cuadrado) en algunos puntos.

El huracán provocó cortes masivos de electricidad; derrumbes totales y parciales de viviendas e infraestructuras; cortes de carreteras; problemas generalizados en las comunicaciones; severas inundaciones y considerables pérdidas en la agricultura.

Naciones Unidas aseguró recientemente a EFE que la magnitud de la catástrofe es «enorme» y que, pese a los esfuerzos, las autoridades están «abrumadas» con las necesidades de los más de 3,5 millones de damnificados.

El coordinador residente de Naciones Unidas en Cuba, Francisco Pichón, explicó que las primeras valoraciones subestimaron el alcance de la devastación y que son más de 90.000 las viviendas afectadas o destruidas, y unas 100.000 las hectáreas de cultivos dañados. EFE

