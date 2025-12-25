La armamentística Rostec entrega última partida del año de cazas Su-35S al Ejército ruso

1 minuto

Moscú, 25 dic (EFE).- La corporación rusa ROSTEC, especializada en la producción de armas y equipamiento bélico, anunció este jueves la entrega de la última partida de cazas Su-35S de 2025, al asegurar que este año la producción de este tipo de aviones de combate marcó un nuevo récord.

«Rostec concluyó los suministros de cazas Su-35S del año en curso», informó en su canal de Telegram.

La corporación señaló que «el año saliente fue récord en la producción de aviones de combate».

«El plan de producción de cazas Su-35S se cumplió en su totalidad (…) Ya trabajamos en el programa del próximo año», indicó.

Rostec recordó que estos cazas «son uno de los aviones más demandados por el Ejército».

Destacó la eficacia de este caza, capaz de batir objetivos «a distancias récord de hasta varios cientos de kilómetros», y señaló que estos aviones tienen en su haber el mayor número de objetivos aniquilados en la guerra en Ucrania.

La compañía sostuvo que este avión es capaz de utilizar todos los tipos de armamento aéreo moderno, cuenta con un sistema de mando electrónico altamente tecnológico y un sistema de avanzada de defensa radioelectrónica.

«Los militares destacan el confort, las cualidades ergonómicas y la alta fiabilidad de estos aviones», concluyó la corporación. EFE

