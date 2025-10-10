La arquitecta Urquiola gana el Premio Internacional Leonardo da Vinci a la trayectoria

Roma, 10 oct (EFE).- La arquitecta Patricia Urquiola fue galardonada con el Premio Internacional Leonardo da Vinci a la trayectoria que otorga la Bienal de arte de Florencia «por su constante investigación, valiente experimentación y extraordinario talento en el diseño de espacios y objetos concebidos para mejorar la vida de las personas», informó este viernes la organización.

El premio se entregará el jueves 23 de octubre de 2025, durante la 15.ª Bienal de Florencia, bajo el lema ‘La Sublime Esencia de la Luz y la Oscuridad. Conceptos de Dualismo y Unidad en el Arte y el Diseño Contemporáneos’.

Junto con Urquiola también recibirá el premio por su trayectoria el cineasta estadounidense Tim Burton.

La junta directiva de la Bienal, junto con el comité de comisarios y el jurado Internacional, destacaron este reconocimiento «a una arquitecta y diseñadora que ha abrazado y desarrollado con éxito el legado de su mentor Achille Castiglioni, proyectando el diseño y la arquitectura hacia nuevos horizontes».

«Su carrera ha influido profundamente en el panorama del diseño contemporáneo y sus obras se caracterizan por formas suaves, materiales sensoriales y un fuerte enfoque en la sostenibilidad», añadieron.

Patricia Urquiola, formada en la Universidad Politécnica de Madrid y en la Universidad Politécnica de Milán, donde se graduó con Achille Castiglioni, trabaja hoy con gran versatilidad en campos que abarcan desde el diseño de producto hasta la arquitectura, desde el diseño gráfico hasta el interiorismo, explicó la organización.

En 2024 fue nombrada miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando . Ese mismo año, en reconocimiento a sus méritos yl Presidente de la República Italiana le concedió el título de ‘Caballero de la República’

La reconocida diseñadora y arquitecta nacida en Oviedo comentó al conocer la noticia: «Es un honor recibir el Premio Leonardo da Vinci en la Bienal de Florencia, un galardón que celebra la curiosidad y la capacidad de cambio».

«Para mí, el diseño es un acto continuo de experimentación, compuesto de preguntas más que de respuestas. No se trata solo de encontrar soluciones, sino de vivir el proceso. Y este premio, que lleva el nombre de alguien que siempre ha combinado arte, ciencia y curiosidad, me recuerda que el diseño es una forma de abrazar la complejidad, sin simplificarla», agregó. EFE

