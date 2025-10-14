La Asamblea Nacional de Madagascar vota a favor de destituir al huido presidente Rajoelina
Antananarivo, 14 oct (EFE).- La Asamblea Nacional (Cámara Baja del Parlamento) de Madagascar votó este martes a favor de destituir al presidente malgache, Andry Rajoelina, quien ha huido a un «lugar seguro» tras la grave crisis por las protestas populares que sacuden el país, apoyadas por una poderosa unidad militar insurrecta.
En la votación, en la que participaron 131 diputados de un total de 163, 130 aprobaron la destitución, informó el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Siteny Randrianasoloniaiko, pese a que el presidente había emitido este mañana un decreto para disolver la Cámara Baja. EFE
