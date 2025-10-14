La autoridad alemana de la competencia aprueba que BioNTech adquiera CureVac

Fráncfort (Alemania), 14 oct (EFE).- La autoridad alemana de defensa de la competencia (Bundeskartellamt) anunció este martes su visto bueno para que la empresa de biotecnología BioNTech adquiera su rival CureVac.

El organismo señaló que la autorización se debe a que la adquisición, que implica a dos empresas alemanas, no pone en peligro la libre competencia en el país.

BioNTech dijo en junio que quiere adquirir CureVac mediante una oferta pública de canje de todas sus acciones, en una operación valorada en 1.250 millones de dólares (unos 1.078 millones de euros) para fortalecer sus terapias inmunológicas contra el cáncer.

BioNTech y CureVac investigaron durante la pandemia la vacuna contra la covid, pero sólo la desarrolló BioNTech , que la comercializó posteriormente junto con la estadounidense Pfizer.

La Bundeskartellamt considera que BioNTech dispone con la vacuna Comirnaty un producto comercializado que vende en cooperación con Pfizer, mientras CureVac no dispone de ninguna vacuna contra la covid.

Asimismo, la autoridad alemana de defensa de la competencia tampoco ve solapamientos en el área de investigación que va más allá de la vacuna contra la covid, y en la que BioNTech tiene proyectos de investigación avanzados contra el cáncer, mientras que CureVac sólo algunos preparados en fases de estudio iniciales.

Con la adquisición, BioNtech busca sobre todo fortalecer el desarrollo de terapias inmunológicas contra el cáncer. EFE

aia/rcf