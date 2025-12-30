La Bolsa argentina cierra un febril 2025 marcado por la alta volatilidad

Natalia Kidd

Buenos Aires, 30 dic (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones líderes de la Bolsa de Buenos Aires cerró el 2025 con un balance algo negativo para los inversores, quienes a lo largo de este año se vieron dominados por el clima de elevada incertidumbre política y económica que vivió Argentina.

El indicador acumuló en el año -el segundo de la gestión presidencial del ultraliberal Javier Milei- un alza medida en moneda argentina del 20,4 %, muy lejos del salto del 172 % conseguido en 2024 y por debajo de la inflación acumulada este año, calculada en torno al 30 % por consultores privados.

Por otra parte, medido al tipo de cambio del dólar financiero CCL -de referencia entre los inversores locales-, el S&P Merval acumuló este año una pérdida del 5,9 %.

«Estamos cerrando el año con un Merval medido en dólares apenas negativo, y positivo medido en pesos argentinos, pero que no llega a ganarle a la inflación interanual, que está en torno al 32 %, ni al dólar oficial, que subió casi un 40 %, o los dólares financieros, que subieron casi un 28 %», indicó a EFE Soledad López, gerenta de Desarrollo de la firma Rava Bursátil.

El principal panel bursátil de Argentina había comenzado el año en niveles máximos, pero empezó a aflojar en medio de las dudas en el tramo final de las negociaciones de un nuevo acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tras la firma de ese acuerdo a mediados de abril, la Bolsa recuperó algo de terreno. Sin embargo, los resquemores de los inversores ante las inconsistencias del programa económico y la incertidumbre política creciente en pleno año electoral comenzaron a resentir el mercado en el ecuador del 2025.

La dura derrota del partido de Milei en las elecciones legislativas celebradas en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre provocó un derrumbe del Merval.

Entre temores exacerbados entre los inversores de un colapso cambiario y un nuevo revés electoral para el Gobierno, el Merval acumulaba a las puertas de los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre una pérdida en el año del 18 %.

El sorpresivo y contundente triunfo del oficialismo en esas elecciones desencadenó fuertes recuperaciones de acciones y títulos públicos argentinos.

«La volatilidad marcó el rumbo este 2025, con fuerte incertidumbre durante muchos momentos del año, con bajadas muy abruptas tras la elección de septiembre y una recuperación increíble a partir de octubre», observó López.

Ganadores y perdedores

La turbulencia cambiaria afectó particularmente a las acciones del sector financiero, las grandes perdedoras de este año.

En cambio, los grandes ganadores fueron los papeles del sector energético, impulsados por mejores tarifas de electricidad u gas y la creciente actividad en el área de hidrocarburos.

Las mayores alzas acumuladas en el año fueron para Transportadora Gas del Norte (+55,8 %) y Central Puerto (+48,3 %).

Las apuestas en renta fija también rindieron fruto: los títulos públicos en dólares de Argentina cierran el año con ganancias acumuladas de hasta el 15,7 %, aunque en el año estuvieron sujetos a fuertes turbulencias, lo que se vio reflejado en el índice de riesgo país.

«Los bonos sufrieron la misma volatilidad que el resto del mercado. Empezamos el año muy optimistas, con un índice de riesgo país en torno a los 600 puntos, en los peores momentos llegamos a estar con 1.400 puntos. La recuperación post elecciones de octubre fue muy fuerte. Estamos cerrando el año con un riesgo país por debajo de los 600 puntos», indicó López. EFE

