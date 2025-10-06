La Bolsa de Buenos Aires cierra con un descenso del 0,14 %

2 minutos

Buenos Aires, 6 oct (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes con un descenso del 0,14 %, hasta 1.802.569,74 unidades.

Por su parte, el índice general S&P BYMA subió un 0,12 % para quedar en 74.912.594,57 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Ternium (-2,9 %), Aluar (-2,8 %) y Grupo Financieros Valores (-2,4 %).

Por el contrario, cerraron en terreno positivo los papeles de Metrogas (+3,1 %), YPF (+1,5 %) y Loma Negra (+1,4 %).

Los títulos públicos argentinos subieron entre 0,6 % y 3,7 % en sus cotizaciones en dólares, mientras que el índice de riesgo país de Argentina bajó 7,3 %, a 1.080 puntos básicos.

En el mercado cambiario, el dólar estadounidense subió 5 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró en 1.455 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza mayorista el valor de la moneda estadounidense avanzó 5 pesos, a 1.429,50 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió 10 pesos, a 1.450 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron esta jornada con tendencia dispar.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 0,6 %, hasta 1.516,64 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó apenas 30 centavos, a 1.499,11 pesos por dólar. EFE

nk/jrh