La Bolsa de París termina sin cambios antes de su largo parón navideño

1 minuto

París, 24 dic (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este miércoles sin cambios, en 8.103,85 puntos, en una sesión sin prácticamente movimiento que sucede antes de un largo parón navideño y marcada por la caída de la farmacéutica Sanofi, tras anunciar que compra una firma en Estados Unidos.

De entre los 40 componentes del selectivo, 21 cerraron al alza, dos sin cambios y 17 a la baja.

En una sesión acortada en unas tres horas por ser víspera de Navidad, el CAC-40 no volverá a cotizar hasta el lunes 29 de diciembre.

Los grupos de lujo Kering y LVMH subieron el 1,39 % y el 0,77 %, respectivamente. La cadena de laboratorios Eurofins Scientific mejoró el 0,84 %.

Lideró las caídas Sanofi (-0,74 %), tras anunciar que ha llegado a un acuerdo para adquirir en una OPA valorada en 2.200 millones dólares a la estadounidense Dynavax, que cuenta con una efectiva vacuna contra la hepatitis B. EFE

atc/psh