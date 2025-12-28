La calma y una estricta seguridad marcan las elecciones presidenciales de Guinea-Conakri

Dakar, 28 dic (EFE).- La calma y u fuerte dispositivo de seguridad marcaron este domingo las elecciones presidenciales en Guinea-Conakri, donde el líder de la junta militar que tomó el poder tras el golpe de Estado de septiembre de 2021, general Mamadi Doumbouya, busca consolidar su mandato y restaurar el orden constitucional.

Alrededor de 6,8 millones de electores -de una población de algo más de 14,5 millones- están llamados a las urnas para elegir al jefe del Estado de este país de África occidental en unos 17.000 centros de voto que abrieron a las 07.00 hora local (misma GMT).

Las elecciones se celebran un día después de que las fuerzas de seguridad neutralizaran n la capital, Conakri, un grupo armado con «intenciones subversivas que amenazan la seguridad nacional», según informaron las autoridades.

Más de 11.600 policías se desplegaron para garantizar las seguridad de la votación, que se celebra tres meses después de la aprobación de una nueva Constitución y en una clima de represión de la disidencia.

Vestido con un «boubou» (tradicional túnica africana) blanco, Doumbouya, de 41 años, presidente de transición y quien parte como gran favorito en las elecciones, votó en el barrio de Kaloum, en las cercanías del palacio presidencial en la capital, donde acudió con un séquito fuertemente armado y sin hacer declaraciones.

En caso de obtener la victoria, el líder golpista —acompañado durante la jornada electoral por su esposa, la francesa Lauriane Doumbouya— lograría un mandato presidencial de siete años, tras la reciente reforma constitucional.

El texto, aprobado en referéndum en septiembre y respaldado por el 89 % de los votos —aunque boicoteado por la oposición—, amplía el mandato presidencial de cinco a siete años y permite una única reelección.

Por su parte, el primer ministro, Amadou Oury Bah, ejerció su derecho al voto en el asentamiento capitalino de Lambanyi. Durante la campaña, Bah lideró todos los discursos e intervenciones públicas de la junta militar, ante el perfil discreto de Doumbouya.

«A pesar de las dificultades afrontadas en estos últimos cuatro años, hemos mantenido el rumbo para celebrar hoy la elección presidencial, un hito fundamental para el país y para la República», destacó el primer ministro después de depositar su papeleta.

Medio centenar de candidatos excluidos

Tras la exclusión de más de medio centenar de aspirantes, los rivales de Doumbouya se reducen a ocho candidatos de una oposición debilitada, en su mayoría figuras de escaso peso político y sin una crítica real a la junta militar.

Entre ellos destaca Faya Lansana Millimono, líder del Bloque Liberal, quien votó en el barrio de Tombolia de Conakri.

«Nosotros seguimos siendo optimistas, porque no permitiremos que nos roben lo que es nuestro. Si este país debe entrar en crisis, que así sea. Pero no aceptaremos que alguien sin legitimidad dirija el destino de Guinea», advirtió Millimono, de 63 años.

Las elecciones están condicionadas por la drástica reducción de la lista de candidatos, tras la exclusión de figuras políticas consagradas y líderes de partidos tradicionales por incumplir requisitos administrativos o por irregularidades en sus expedientes.

Destacan el expresidente Alpha Condé, de 87 años y derrocado en el golpe de 2021 tras gobernar desde 2010, que fue descartado por superar el límite de 80 años de edad establecido en la nueva Constitución; así como el exprimer ministro Cellou Dalein Diallo, de 73 años y excluido por residir en el extranjero y no en el país, como estipula la Carta Magna.

En las elecciones presidenciales de 2020, Condé y Diallo concentraron cerca del 93 % del voto.

Los colegios electorales tienen previsto cerrar a las 18.00 hora local (misma GMT), en unos comicios supervisados por misiones internacionales como las de la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO).

El presidente es elegido por sufragio universal directo mediante un sistema de mayoría absoluta en dos vueltas: si ningún candidato obtiene más del 50 % de los votos en la primera ronda, se procederá a una segunda.

Tras el cierre de las urnas, las actas electorales procedentes de las mesas de votación deben ser remitidas a la Dirección Ejecutiva Nacional de Elecciones (DENEL) en un plazo máximo de 48 horas.

La DENEL, a su vez, transmite los resultados al Consejo Nacional Electoral, que debería publicar los resultados provisionales en un plazo no superior a 24 horas.

Guinea-Conakri posee uno de los mayores depósitos de mineral de hierro del mundo y es el principal exportador de bauxita, componente clave del aluminio; si bien gran parte de la población vive en la pobreza. EFE

