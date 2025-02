La cantante española Soraya confiesa que no dio el salto a Latinoamérica por su familia

3 minutos

Javier Herrero

Madrid, 14 feb (EFE).- Con una nueva versión de ‘La noche es para mí’, tema con el que representó a España en Eurovisión 2009, la cantante Soraya celebra 20 años de carrera y de lo que considera el auténtico triunfo: apostar por el equilibrio con su vida familiar.

«No siempre se pueden tener las dos cosas; en mi caso, no di el salto a Latinoamérica y ya no creo que lo haga. Cuando pasó lo de ‘Qué bonito’, que tiene más de 30 millones de reproduciones y fue sintonía del programa ‘Despierta América’ en Miami (EE.UU.), me pilló con mi primera hija y decidí apostar por la familia», explica en una charla con EFE.

Soraya Arnelas se dio a conocer en 2005, en la cuarta edición del programa televisivo de nuevos talentos musicales ‘Operación Triunfo’, en la que concluyó en segundo lugar.

«Ojalá en aquella época alguien de la industria me hubiese dicho que ser número 1 suele ser algo puntual, que da una subida de dopamina, pero que lo que te hace feliz es subirte al escenario durante años», comenta.

Con la joven que era aún comparte la ilusión de «dar lo máximo» y de seguir aprendiendo, el mismo impulso por el que hoy se forma en producción musical y entonces, tras publicar tres discos, no dudó en decir que sí a representar a España en Eurovisión 2009.

«A mí, lo que me echaran delante, así que, cuando me llamaron con la propuesta, no me lo pensé», rememora la artista, que cantó ‘La noche es para mí’, un tema que este viernes relanza con una nueva versión.

Ánimos para Melody y nuevo disco en 2025

Si celebra su aniversario con esa canción, recalca, es porque, pese a su penúltimo puesto en Eurovisión (el 23), lo considera uno de los «grandes capítulos» de su carrera. «La gente piensa que para mí fue catastrófico; para nada, me siento muy orgullosa de participar y de haber sido elegida por el público», afirma.

«Si volviera atrás, volvería a pasar por lo mismo, porque, aunque me dio algún disgusto, me pesa lo positivo: me enseñó lecciones como ser humano y hoy manejo mi trabajo de otra manera gracias a eso», asegura tras haber insistido en que ella apenas tuvo libertad para elegir los elementos de su puesta en escena.

Su clasificación para Eurovisión se produjo a costa de Melody, con la que empató a puntos, pero Soraya gozaba del voto de calidad del público.

«Estoy tan contenta de que este año vaya ella (Melody)… Soy la primera que piensa que se lo merece, no por hacerle justicia, sino porque es toda una ‘show-woman’ que tiene imagen y voz», reivindica.

Tras un 2024 aciago, en el que perdió el bebé que esperaba, la cantante enfoca 2025 con una energía completamente distinta y multitud de proyectos, entre ellos, una gira y su primer disco en cinco años, ‘Dance or die’, que verá la luz posiblemente en noviembre con canciones en inglés y en español dirigidas a las pistas de baile, «como me pedía mi público», apostilla.

«Después de lo del bebé, me volqué en hacer deporte, en mi familia y en dar valor a las cosas que importan en la vida. Ahora el cuerpo me pide esa doble terapia que es hacer música y más música de baile, que se ha convertido en mi motor para dejar atrás las penas», sintetiza. EFE

jhv/oli/jl/jac