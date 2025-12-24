La capital china rebaja el pago inicial al comprar segunda vivienda ante crisis del sector

2 minutos

Pekín, 24 dic (EFE).- La capital china anunció este miércoles una rebaja del pago inicial exigido para la compra de segundas viviendas, como parte de una batería de medidas que suponen un nuevo intento por reactivar un mercado inmobiliario que sigue sin responder a las políticas de apoyo desplegadas.

El cambio más significativo afecta al porcentaje mínimo de entrada requerido para adquirir una segunda vivienda mediante préstamos del sistema público de ahorro para la vivienda, que se reduce del 30 % al 25 %, según un anuncio de las autoridades.

Con esta rebaja, el Gobierno municipal busca «satisfacer mejor las necesidades de vivienda», en un contexto de persistente debilidad del sector.

El paquete incluye además una flexibilización de las condiciones de compra para familias no registradas en Pekín dentro del sistema de ‘hukou’ —los ‘pasaportes’ regionales chinos que limitan la emigración interna—, al reducir los años de cotización a la seguridad social o de pago de impuestos exigidos para adquirir vivienda.

En el ámbito del crédito hipotecario, las autoridades municipales anunciaron igualmente que las entidades bancarias dejarán de diferenciar entre primera y segunda vivienda a la hora de fijar los tipos de interés de los préstamos comerciales, que pasarán a determinarse en función de las condiciones del mercado y del perfil de cada cliente.

Las nuevas medidas se inscriben en un esfuerzo más amplio de las autoridades chinas por estabilizar un sector que atraviesa una prolongada crisis desde que, en agosto de 2020, Pekín impuso restricciones al acceso a financiación de las promotoras con elevados niveles de endeudamiento.

Ante la coyuntura, el Gobierno ha anunciado medidas de apoyo, con los bancos estatales abriendo asimismo líneas de crédito multimillonarias a diversas promotoras, priorizando la finalización de los proyectos vendidos sobre plano, preocupación de Pekín por sus implicaciones para la estabilidad social.

No obstante, el mercado no está respondiendo: las ventas comerciales medidas por área de suelo se desplomaron un 24,3 % en 2022, otro 8,5 % en 2023 y un 12,9 % en 2024. EFE

aa/jgb