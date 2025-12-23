La Corte Suprema autoriza que Bolsonaro sea operado de dos hernias inguinales en Navidad

Río de Janeiro, 23 dic (EFE).- La Corte Suprema de Brasil autorizó este martes que el expresidente Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de prisión por golpismo, sea trasladado a un hospital el miércoles y sometido al día siguiente, en plena Navidad, a una cirugía para corregir dos hernias inguinales.

La autorización fue concedida, a petición de los abogados del líder ultraderechista, por el magistrado Alexander de Moraes, el juez instructor en la Corte Suprema del proceso en el que el exmandatario fue condenado. EFE

