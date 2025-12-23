La deuda externa de Argentina alcanza un récord de 316.935 millones de dólares

2 minutos

Buenos Aires, 23 dic (EFE).- Argentina registró a finales del tercer trimestre de este año una deuda externa bruta récord de 316.935 millones de dólares, lo que implica una subida de 9.698 millones de dólares con relación al trimestre anterior, informaron este martes fuentes oficiales.

Un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) indicó que este ascenso se debió principalmente al incremento del endeudamiento de empresas y hogares por 5.877 millones de dólares, mientras que el endeudamiento del Gobierno general (el Estado nacional y las provincias) creció en 2.851 millones de dólares.

En lo que va del Gobierno de Javier Milei, que comenzó en diciembre de 2023, la deuda externa bruta de Argentina a valor nominal creció en 30.084 millones de dólares.

En tanto, la deuda externa bruta total de Argentina, pero medida a valor de mercado, ascendía al finalizar el tercer trimestre de este año a 297.627 millones de dólares, con un incremento de 10.513 millones con respecto al segundo trimestre de 2025.

En términos interanuales, la deuda a valor de mercado subió en 48.893 millones de dólares, desde los 248.734 millones de dólares que se computaban a finales del tercer trimestre de 2024.

La deuda del Gobierno está compuesta por 99.872 millones de dólares en concepto de préstamos y por 70.634 millones de dólares en títulos de deuda a valor nominal, pero cuyo valor de mercado es de 50.981 millones, lo que evidencia la menor valuación de mercado de los bonos soberanos argentinos.

En tanto, la deuda con el FMI ascendía a finales del tercer trimestre a 57.292 millones de dólares, con un aumento en 1.975 millones respecto al trimestre anterior.

En total, la deuda con organismos internacionales se incrementó en el tercer trimestre en 3.367 millones de dólares. EFE

nk/rcf