La economía colombiana crece pero queda corta frente a las expectativas

La economía de Colombia creció 2,1% en el segundo trimestre de 2025 con respecto al mismo periodo del año anterior, un resultado menor a las expectativas oficiales, informó el viernes la autoridad estadística.

El indicador es positivo para el gobierno de Gustavo Petro, que enfrenta el reto de equilibrar un fuerte déficit de las finanzas del Estado a un año de terminar su mandato.

El aumento del Producto Interno Bruto (PIB) se debe principalmente al repunte de comercio y agricultura, además del crecimiento sostenido de las actividades artísticas y de entretenimiento, según el reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

«El comercio al por mayor y al por menor están creciendo, como por ejemplo el comercio de alimentos, de aparatos informáticos o elementos eléctricos», dijo la directora del organismo, Piedad Urdinola.

Aunque no fue el rubro que más contribuyó al PIB, el mayor crecimiento porcentual se registró en las actividades culturales y de entretenimiento con una tasa del 7,5% anual, en parte impulsado por las apuestas deportivas en línea, negocio que está en auge en el país en los últimos años.

«El valor agregado del entretenimiento se ubica 92% por encima de su nivel prepandemia y ha crecido siete veces más rápido que el PIB», sostiene en un informe la entidad financiera Corficolombiana.

Esta y otras entidades estimaron el crecimiento de la economía colombiana entre el 2,7% y el 3,2% para el segundo trimestre.

– Minería y construcción, rezagados –

Dos sectores estratégicos siguen atravesando dificultades: la minería y la construcción. De acuerdo con el DANE, ambos han sufrido caídas interanuales debido a los precios internacionales, la incertidumbre en la inversión y las restricciones por las políticas ambientales del gobierno.

En minería, la menor producción de hidrocarburos y carbón impactaron negativamente en las exportaciones. En construcción, la reducción de nuevos proyectos y el encarecimiento de insumos frenan la actividad.

El año pasado la economía colombiana creció 1,7%, con el café como protagonista gracias a los altos precios internacionales.

El indicador del segundo trimestre se mantiene por debajo de las proyecciones del Banco de la República (emisor) de un aumento del 2,6% del PIB para 2025.

– Riesgos –

Desde finales de 2024, la caída gradual de la inflación y la disminución en el costo de los créditos impulsaron el consumo interno. En julio de 2025, la inflación interanual se ubicó en 4,90%, casi dos puntos por debajo del 6,86% del mismo mes de 2023.

Pero, según economistas, las amenazas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump y la alta dependencia del país de productos primarios como el café y el petróleo podrían frenar el crecimiento.

Washington es el principal socio comercial del país y absorbe cerca al 30% de sus exportaciones, según datos de la Cámara de Comercio Colombo-Americana. El comercio con ese país es vital para sectores como la caficultura, la floricultura y el petróleo.

A esta tensión se suman la volatilidad de los precios internacionales de los productos básicos y la incertidumbre global por la guerra comercial entre Washington y Pekín.

En 2024, la deuda pública neta alcanzó el 60% del PIB y el déficit fiscal se situó en 6,7 %, según el Ministerio de Hacienda. El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó a Colombia a controlar el gasto con un plan fiscal más sólido y condicionó parte de su apoyo financiero a este objetivo.

