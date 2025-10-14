La escritora alemana Haddada advierte del auge de la derecha radical en Alemania

Fráncfort (Alemania), 14 oct (EFE).- La escritora alemana Nora Haddada, autora de «Blaue Romanze», advirtió del auge de la derecha radical en Alemania en los últimos años.

Haddada, que nació en 1998 en Neunkirchen (en el Sarre, oeste de Alemania), dijo en la rueda de prensa inaugural de la Feria del Libro de Fráncfort que «los dos últimos años han sido una cesura» para su generación.

En su discurso, Haddada, que vive en Berlín, también mostró su preocupación por el auge del autoritarismo en todo el mundo en los últimos años.

Recordó el estallido de la pandemia de coronavirus, la invasión de Rusia a Ucrania y el ataque del grupo islamista Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023 y el inicio posteriormente de la guerra en Gaza.

Haddada participó en la rueda de prensa inaugural de la Feria del Libro de Fráncfort después de que el escritor húngaro Lászlo Krasznahorkai, que fue galardonado la semana pasada con el premio Nobel de Literatura 2025, cancelara su asistencia por motivos de salud.

El director de la Feria del Libro de Fráncfort, Jürgen Boos, destacó la importancia de la literatura en «tiempos polarizados» de guerras y censuras en los que las democracias occidentales también afrontan una lucha cultural

Filipinas es el país invitado de la Feria del Libro este año, Chequia lo será en 2026 y Chile en 2027, EFE

