La escritora alemana Haddada advierte del auge de la derecha radical en Alemania

2 minutos

(Añade declaraciones y detalles adicionales)

Fráncfort (Alemania), 14 oct (EFE).- La escritora alemana Nora Haddada, autora de ‘Blaue Romanze’, advirtió este martes del auge de la derecha radical en Alemania en los últimos años y del autoritarismo a nivel global.

Haddada, que nació en 1998 en Neunkirchen (en el Sarre, oeste de Alemania) dijo en la rueda de prensa inaugural de la Feria del Libro de Fráncfort que «los dos últimos años han sido una cesura» para su generación por el aumento de la extrema derecha en el país.

En su intervención, Haddada, que vive en Berlín, también mostró su preocupación por el auge del autoritarismo en todo el mundo en los últimos años.

Recordó el estallido de la pandemia de coronavirus, la invasión de Rusia a Ucrania, el ataque del grupo terrorista Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023 y el inicio posteriormente de la guerra en Gaza.

Haddada participó en la rueda de prensa inaugural de la Feria después de que el escritor húngaro Lászlo Krasznahorkai, que fue galardonado la semana pasada con el premio Nobel de Literatura 2025, cancelara su asistencia por motivos de salud.

El director de la Feria del Libro de Fráncfort, Jürgen Boos, destacó la importancia de la literatura en «tiempos polarizados» de guerras y censuras, en los que las democracias occidentales también afrontan una lucha cultural.

La presidenta saliente de la Asociación de Libreros Alemanes, Karin Schmidt-Friedrichs, advirtió de los riesgos de la inteligencia artificial para la democracia, que cada vez está más minada por los oligopolios digitales.

Mucha gente no distingue entre noticias falsas y la información correcta, enfatizó Schmidt-Friedrichs, quien también insistió en que la inteligencia artificial debe servir al ser humano y no al revés.

La Feria del Libro de Fráncfort, a la que asisten más de 4.000 editoriales, fue inaugurada hoy para la prensa y el público especializado y el viernes abre sus puertas al público.

Filipinas es el país invitado de edición de año, mientras que Chequia lo será en 2026 y Chile en 2027.

La Feria del Libro de Fráncfort concluirá el domingo con la entrega del Premio de la Paz de los Libreros Alemanes al historiador Karl Schlögel en una ceremonia en la Paulskirche (Iglesia de San Pablo), símbolo de la democracia en Alemania. EFE

