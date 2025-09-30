La española Lucía García brilla en goleada del Monterrey a Necaxa
Aguascalientes (México), 29 sep (EFE).- La española Lucía García necesitó sólo 25 minutos para consolidarse este lunes como la máxima anotadora de Monterrey, que goleó a domicilio por 0-5 a Necaxa en partido de la decimotercera jornada el torneo Apertura femenino en México.
Alice Soto, Fátima Servín, Diana Evangelista, Lucía García y Katty Martínez reflejaron en la pizarra el dominio de las Rayadas.
Soto anotó de cabeza a pase de la sudafricana Jermaine Seoposenwe.
Con la victoria, Monterrey pasó del noveno al quinto puesto con 23 puntos, 9 menos que el líder Tigres, su más enconado rival, que el viernes goleó por 9-0 a León con protagonismo de la española Jennifer Hermoso, autora de 4 dianas y quien lleva ya 13 en la campaña.
Tigres aventaja por 2 puntos al campeón Pachuca, que cedió terreno al empatar 2-2 con Cruz Azul.
América goleó el viernes por 4-0 a Juárez y ocupa el tercer lugar con 29 unidades, 4 más que Toluca, que empató hoy 2-2 con Atlas.
Más tarde Santos Laguna recibirá a Puebla y este martes Guadalajara visitará a Mazatlán. EFE
