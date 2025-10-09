La Guardia Costera italiana rescata a 64 migrantes atrapados en un islote deshabitado

1 minuto

Roma, 9 oct (EFE).- La Guardia Costera italia rescató durante la madrugada de este jueves a 64 migrantes, entre ellos un menor, que quedaron atrapados en un pequeño islote rocoso deshabitado en medio del mar Mediterráneo, cerca de la isla de Lampedusa (sur de Italia).

El operativo se llevó a cabo en la isla de Lampione, ubicada a unas 10 millas náuticas al noroeste de Lampedusa, un lugar de difícil acceso debido a sus altos acantilados y la ausencia de puertos naturales, lo que complica las maniobras de acercamiento de las embarcaciones, especialmente en horas nocturnas, informó la Guardia Costera en un comunicado.

Los migrantes, que declararon haber partido de Libia el día anterior, fueron rescatados alrededor de las 03:00 hora local (01:00 GMT) y desembarcaron en Lampedusa al amanecer.

«No se registran heridos ni situaciones sanitarias de particular relevancia», se lee en la nota.

En lo que va de año más de 53.000 migrantes han alcanzado Italia a través de la ruta del Mediterráneo central, una cifra ligeramente superior al mismo periodo de 2024, cuando habían llegado unas 52.000 personas.EFE

csv/cg

(vídeo)