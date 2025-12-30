La Guardia Costera taiwanesa despliega buques para repeler incursiones de barcos chinos

Taipéi, 30 dic (EFE).- La Administración de la Guardia Costera (CGA) de Taiwán manifestó este martes que había desplegado más de una docena de patrulleras en las inmediaciones de su territorio para hacer frente a las incursiones de la Guardia Costera china, en el marco de las maniobras militares lanzadas por Pekín en torno a la isla.

Tras el anuncio de estos ejercicios a primera hora del lunes, la CGA detectó 14 buques de la Guardia Costera china «que hostigaban aguas circundantes a Taiwán y zonas próximas a las líneas de las aguas restringidas de islas periféricas como Matsu, Kinmen, Wuqiu y Dongsha», informó la autoridad marítima en un comunicado.

«La Guardia Costera movilizó de forma inmediata 14 patrulleras en las distintas áreas marítimas para realizar un despliegue preventivo y llevar a cabo una vigilancia en paralelo uno a uno, expulsándolos con firmeza», destacó el texto oficial.

La CGA también envió otros buques como apoyo y estableció simultáneamente un centro de respuesta de emergencia, en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, para el «seguimiento de la situación».

«Bajo la estrecha supervisión de la Guardia Costera, todas las embarcaciones nacionales y extranjeras que navegaban por las aguas circundantes a nuestro país pudieron transitar con seguridad, sin sufrir amenazas ni interferencias», apuntó el organismo.

Según la CGA, los presentes ejercicios militares de China, que se extenderán hasta este martes a las 18:00 horas (10:00 GMT), tienen un «impacto significativo» en la seguridad de la navegación y en la seguridad de los pescadores que trabajan en la zona.

«La Guardia Costera responde con todos sus medios y, en estrecha cooperación con el Ministerio de Defensa Nacional y otras unidades de seguridad nacional, garantiza la seguridad y fluidez de las rutas marítimas, defiende con firmeza la soberanía nacional y asegura la vida y los bienes de la ciudadanía», sentenció el comunicado.

Estos ejercicios, denominados ‘Misión Justicia-2025’, fueron lanzados en la víspera por el Ejército chino como una señal de «advertencia» contra las «fuerzas externas» que busquen «interferir» en la cuestión taiwanesa.

Durante el primer día de maniobras, Pekín simuló varios escenarios de conflicto, entre ellos ataques a objetivos marítimos y terrestres, operaciones antisubmarinas, bloqueo de puertos y áreas clave y ejercicios para lograr la «superioridad aérea regional», en los que participaron bombarderos, cazas, destructores, fragatas y drones.

El Ejército chino ya confirmó este martes el inicio del segundo día de simulacros bélicos en los alrededores de la isla, en un contexto de creciente tensión entre Pekín y Washington y Tokio a cuenta de Taiwán. EFE

jacb/rrt

(vídeo)