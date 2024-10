La hermana de Iwao Hakamada, tras su absolución: «Ha sido una espera muy larga»

Tokio, 26 sep (EFE).- Hideko Hakamada, la hermana de Iwao Hakamada, quien fue absuelto este jueves tras ser condenado a pena de muerte en Japón en 1968 y pasar 47 años en el corredor de la muerte, expresó su «gran felicidad» por la nueva decisión judicial tras la «larga espera» que han vivido defendiendo su inocencia.

El Tribunal del Distrito de Shizuoka (suroeste de Tokio) declaró hoy inocente a Hakamada en un nuevo juicio de su caso tras anularse la anterior sentencia, y le dio la razón al admitir que la acusación había «fabricado pruebas» en su contra por el asesinato que se le imputó.

Hakamada, exboxeador profesional nacido en Shizuoka en 1936, fue acusado de matar en 1966 al dueño de la fábrica de miso (soja fermentada) en la que trabajaba, a la mujer de este y a los dos hijos de la pareja y, seguidamente, quemar su casa.

Su hermana, que junto a su abogado ha sido uno de los pilares de la vida y la defensa legal de Hakamada durante su encarcelamiento de casi medio siglo, compareció hoy ante los medios nipones visiblemente emocionada tras conocerse la sentencia.

«Fue un juicio muy largo, pero hemos conseguido la victoria. Al escuchar el inicio de la sentencia, declarando su inocencia, me pareció como una voz divina. Me invadieron la emoción y la alegría, se me saltaron las lágrimas y no pude parar de llorar durante una hora», dijo Hideko, de 91 años.

«Ha sido una espera muy larga, pero cuando fue aceptado el nuevo juicio, olvidé todas las dificultades que habíamos pasado», afirmó en referencia al periodo que transcurrió desde que comenzaron a reclamar una repetición del juicio de 1968 hasta que la justicia nipona accedió a revisar el proceso en 2014.

A raíz de este caso, abogados y especialistas legales japoneses han criticado la excesiva duración que tienen estos procesos y la cantidad de obstáculos que deben afrontar quienes son declarados culpables y recurren las sentencias, y han reclamado una reforma legal para facilitar estos procedimientos.

A sus 88 años y con una condición mental muy deteriorada tras el largo período que pasó en el corredor de la muerte -lo que le ha eximido de comparecer en el nuevo juicio-, Iwao Hakamada no ha parecido reaccionar de forma especial al conocer la nueva sentencia que le declara inocente, según explicó su hermana.

«Iwao vive en su propio mundo y no puede comunicarse bien. Ahora está en este estado, aunque antes podía hablar con claridad», explicó Hideko.

«No se entera bien de lo que ha sucedido hoy. Pero yo pienso que debo explicárselo. Voy a buscar el momento oportuno, cuando vea serenidad en sus ojos», añadió.

Imágenes de los medios locales mostraron a Iwao Hakamada en su domicilio de Hamamatsu este jueves, siguiendo su rutina habitual de desayunar y dormir la siesta antes de conocerse su sentencia, y los momentos tras declararse su inocencia.

Al comunicarle una allegada que «tenían muy buenas noticias», Iwao se levantó de su asiento, acarició a su gato y respondió con un lacónico «bueno». EFE

