La India autoriza dos nuevas aerolíneas tras el colapso de IndiGo

Nueva Delhi, 24 dic (EFE).- La India dio un nuevo paso para abrir su mercado aéreo y reforzar la competencia al conceder autorizaciones iniciales a dos nuevas aerolíneas, una medida que llega tras las cancelaciones masivas de vuelos de IndiGo que colapsaron el transporte aéreo en el país.

El ministro de Aviación Civil, Ram Mohan Naidu, otorgó un «certificado de no objeción» a la aerolínea regional alHind Air y FlyExpress, según confirmó en X, y subrayó que el gobierno está trabajando para fomentar una mayor competencia en el mercado interno.

El objetivo, según explicó, es evitar escenarios de concentración excesiva y garantizar precios y conectividad más estables para los pasajeros.

La medida se produce después de que la Dirección General de Aviación Civil ordenara a IndiGo reducir de forma inmediata un 5 % de su programación, tras concluir que la aerolínea había fallado en su planificación operativa.

La compañía, que controla más del 60 % del mercado doméstico, se vio desbordada a principios de mes tras una rápida expansión que no fue acompañada por suficiente personal. Durante más de una semana, IndiGo canceló centenares de vuelos diarios, más de 300 en una sola jornada, afectando a aeropuertos clave del país.

El colapso estuvo provocado principalmente por la escasez de pilotos, agravada por la incapacidad de la empresa para adaptarse a una normativa que impedía sustituir los descansos semanales por días de licencia. Ante la magnitud del caos, el Gobierno se vio obligado a suspender temporalmente la medida para aliviar la situación.

De acuerdo con la información disponible, alHind Air prevé iniciar vuelos regionales en el sur del país con aviones turbohélice ATR y se encuentra tramitando su certificado de operador aéreo, mientras que FlyExpress ha anunciado que comenzará a operar próximamente. EFE

