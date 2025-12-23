La India dará 450 millones de dólares para ayudar a Sri Lanka tras devastación del ciclón

Nueva Delhi, 23 dic (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de la India, S. Jaishankar, afirmó este martes durante su visita a Sri Lanka que Nueva Delhi proporcionará un paquete de asistencia de 450 millones de dólares para las labores de reconstrucción tras el ciclón que azotó la isla a finales de noviembre y dejó más de 600 muertos.

El ministro de Asuntos Exteriores de la India, S. Jaishankar, quien llegó el lunes por la tarde a Colombo para iniciar una visita oficial al país, afirmó que «la India se comprometerá a un paquete de reconstrucción de 450 millones de dólares para Sri Lanka».

Jaishankar hizo estas declaraciones durante la reunión que mantuvo en Colombo con el presidente de Sri Lanka, Anura Dissanayake.

El ministro precisó que el paquete de asistencia cubrirá la rehabilitación y restauración de la conectividad por carretera, ferrocarril y puentes, la construcción de viviendas totalmente destruidas y parcialmente dañadas, así como el apoyo a los sectores de la salud y la educación, en particular a aquellos afectados por el ciclón.

Asimismo, la ayuda incluirá medidas de apoyo al sector agrícola, con el objetivo de hacer frente a posibles escaseces a corto y medio plazo, y el refuerzo de la respuesta y la preparación ante desastres.

El paso del ciclón Diwath a finales de noviembre dejó al menos 650 muertos y 200 desaparecidos en Sri Lanka según el último balance oficial, tras provocar devastadoras inundaciones y deslizamientos de tierra que sumieron al país en una grave crisis humanitaria.

La tragedia, la peor que ha afrontado el país en años, ha afectado a 2,1 millones de personas y ha dejado más de 100.000 viviendas dañadas, obligando a unas 80.000 personas a desplazarse. El desastre no solo ha golpeado a las comunidades, sino también a la economía doméstica, ya que miles de familias han perdido sus hogares, sus cultivos y sus medios de vida.

El ciclón Ditwah se enmarca en una de las peores temporadas de tormentas tropicales que ha afrontado el sur y este de Asia en décadas.

El temporal fue el resultado de la coincidencia de hasta tres ciclones en la región. Indonesia y Tailandia, junto con Sri Lanka, acumularon alrededor de 1.800 muertos y centenares de desaparecidos por los efectos de las fuertes lluvias. EFE

