La India investiga si un jarabe para la tos contaminado causó la muerte de nueve niños

Nueva Delhi, 5 oct (EFE).- Las autoridades de la India han abierto una investigación tras la muerte de nueve niños en dos estados del centro del país, ante la sospecha de que los fallecimientos podrían estar relacionados con el consumo de jarabes para la tos contaminados, informaron fuentes oficiales.

«El equipo multidisciplinario continúa el análisis de muestras y otros factores para determinar la causa de las muertes reportadas en Chhindwara, en el estado de Madhya Pradesh», dijo el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar indio en un comunicado.

Los primeros informes apuntan a que los menores afectados habrían consumido el jarabe ‘Coldrif’, un medicamento para la tos fabricado en una planta del distrito de Kanchipuram, en el sur de India. Las autoridades de Madhya Pradesh ordenaron suspender la venta del producto y solicitaron al Gobierno de Tamil Nadu, donde se encuentra la fábrica, que realice una investigación sobre su producción y distribución.

De forma paralela, el estado de Rajastán también ha reportado muertes y hospitalizaciones vinculadas al consumo de otros jarabes de distinta marca. El gobierno regional ha suspendido a su controlador de medicamentos y detenido la distribución de 19 fármacos de la empresa responsable, mientras se desarrolla una investigación independiente.

Estos episodios han reavivado las dudas sobre el control de calidad en la industria farmacéutica india, uno de los mayores productores mundiales de medicamentos genéricos. En años recientes, algunos jarabes elaborados en el país han sido cuestionados por presunta contaminación con dietilenglicol, un disolvente industrial tóxico que puede causar daño renal y hepático.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud de la Unión emitió una advertencia nacional a todos los estados y territorios de la India, en la que recomienda no prescribir ni dispensar jarabes para la tos o el resfriado a niños menores de dos años.

El primer ministro de Madhya Pradesh, Mohan Yadav, calificó las muertes como «extremadamente trágicas» y afirmó que las autoridades estatales colaboran con el Gobierno central para esclarecer los hechos y prevenir nuevos casos. EFE

