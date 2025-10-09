La India y Estados Unidos constatan «buenos avances» en sus negociaciones comerciales

Nueva Delhi, 9 oct (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, constataron este jueves los «buenos avances» logrados en las negociaciones para un acuerdo comercial bilateral, reafirmando el impulso para resolver sus disputas arancelarias.

La confirmación del progreso se produjo durante una conversación telefónica entre ambos líderes, según informó Modi a través de la red social X. Aunque la llamada se centró principalmente en felicitar a Trump por el plan de paz de Gaza, el mandatario indio destacó que también se revisó el estado de las conversaciones comerciales.

Ambas potencias retomaron las negociaciones el mes pasado en Nueva Delhi después de que las conversaciones se vieran obstaculizadas por los aranceles punitivos del 50 % impuestos por Washington a ciertos productos indios, en respuesta a la compra de petróleo ruso por parte del país asiático.

La resolución de estas disputas es clave para ambas economías, ya que Estados Unidos es el mayor socio comercial de la India, con un intercambio que superó los 131.000 millones de dólares en el último año fiscal.

Según datos del Gobierno indio, la balanza comercial es favorable a Nueva Delhi, con un superávit de más de 41.000 millones de dólares, lo que destaca la importancia estratégica para Washington de alcanzar un acuerdo más equilibrado.

Modi concluyó en su mensaje que ambos líderes acordaron «mantenerse en contacto estrecho durante las próximas semanas», sugiriendo que las conversaciones continuarán a alto nivel. EFE

