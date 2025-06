La industria mexicana del doblaje ve a la Inteligencia Artificial como un desafío

4 minutos

Ciudad de México, 12 jun (EFE).- Casi 90 años después de que ‘Blancanieves y los siete enanos’ se estrenara como la primera película de Disney doblada al español, la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en el principal desafío para el doblaje mexicano, una industria «sumamente consolidada y líder en Latinoamérica» que celebra este 12 de junio su día mundial.

El actor mexicano Humberto Vélez, la voz detrás de Homero Simpson, Winnie the Pooh, Danny DeVito o Al Pacino, considera que la IA “es un adversario por un lado de la moneda y por el otro es un amigo formidable e inmejorable” dependiendo de las intenciones de quien la utilice.

“Si las intenciones son legítimas, la IA no tiene por qué ser enemiga; si son oscuras, entonces sí lo es, pero por tanto no es la inteligencia artificial, sería el humano el que es el enemigo”, señaló en una entrevista para EFE.

Para el actor, la IA no es una amenaza que le “dé miedo laboralmente” ya que “si algún día esto llegara a desaparecer”, cuentan con los recursos para “salir adelante en otras cosas”. “Tenemos aliados, que son las empresas, (…) que también están luchando para que esto no se acabe, si no ¿qué van a hacer? ¿Vender todo y poner puras inteligencias artificiales?”, pregunta Vélez.

Herramienta y aliado

Si bien la irrupción de la IA representa un reto, la industria mexicana la percibe más como una herramienta y un aliado formidable que como un enemigo insuperable, aunque aseguran que les “da un poco de miedo la transición por desconocida” en cuestiones como la posibilidad de clonar voces y su uso desregulado, explica el actor.

“Hicieron un clip de Homero cantando ‘La gata bajo la lluvia’ de Rocío Dúrcal, (…) cuando lo oí, lo primero que dije fue: ‘¡Qué maravilla, ojalá cantara así!’, pero acto seguido pensé: ‘¡Oh, oh, pues aquí ya perdí un dinero porque están vendiendo esto por todos lados y no me pagaron nada!’”, explica Vélez.

Por ello, desde la Asociación Nacional de Profesionales del Doblaje (Anprod) fomentan un uso responsable y ético de la IA, buscando explorar herramientas que complementen el trabajo, no que lo sustituyan.

Andrea Bilbatúa, vicepresidenta de la Asociación (Anprod) y directora general de la empresa New Art, lamenta que desde las administraciones “no hay una inversión en cultura como se debería, ni se fomenta ni se protege la industria como nosotros lo necesitaríamos”.

El peso de la industria del doblaje mexicano Ante ese miedo a ser reemplazados, “nosotros somos creyentes de que la creatividad humana, ese talento y ese toque de autenticidad que le da el actor de doblaje a las producciones son difíciles de sustituir”, afirma Bilbatúa.

De acuerdo con el Consejo de Empresas Mexicanas de la Industria del Doblaje, México controla el 60 % del mercado de doblaje en español a nivel mundial.

En la última década, solo en la Ciudad de México se han doblado unas 30.000 piezas audiovisuales, lo que respalda una creciente preferencia del 73 % de la población del país por el contenido doblado al español, por encima de las versiones originales de películas, series o videojuegos.

“El doblaje que trabajamos en México es el que se exporta a todo Latinoamérica; lo que doblamos lo consumen desde nuestro territorio hasta Argentina”, explica la vicepresidenta de Anprod.

Esta industria se ha afianzado en México gracias a una gran base de actores, la velocidad de producción, las tarifas competitivas y sobre todo, el uso del español neutro que llega a todos los países de habla hispana en Latinoamérica, pues aunque se hable el mismo idioma existen frases o connotaciones distintas.

“El doblaje mexicano ha logrado consolidarse a tal punto que en otros países del continente están más familiarizados con este que con el castellano en sí”, concluye Bilbatúa. EFE

dcb/csr/enb

(foto) (video)